Лествица к небесам: на какой ты ступени?

Преподобный Иоанн Лествичник почитается Православной Церковью как великий подвижник и автор «Лествицы» - руководства для восхождения к духовному совершенству.

Объясняя смысл названия произведения, преподобный писал: "По малому разуму, данному мне, как неискусный архитектон, соорудил я лествицу для восхождения. Каждый сам да рассмотрит себя, на какой он стоит ступени».

Цель «Лествицы» – показать, что достижение спасения требует от человека усиленных подвигов: очищения от страстей, грехов, пороков и восстановления в человеке образа Божьего.

Сочинение Иоанна Лествичника состоит из 30 глав, представляющих собой ступени добродетелей, по которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенству.

Борьба с мирской суетой (ступени 1–4): отречение мирского жития, беспристрастность (отложение попечений и печали о мире), странничество (уклонение от мира), послушание.

Скорби на пути к истинному блаженству (ступени 5–7): покаяние, память о смерти, плач о своей греховности.

Борьба с пороками (ступени 8–17): кротость и безгневие, удаление памятозлобия, несквернословие, молчание, правдивость, отсутствие уныния и лености, борьба с чревоугодием, целомудрие, борьба со сребролюбием, нестяжание.

Преодоление преград в аскетической жизни (ступени 18–26): искоренение нечувствия, малый сон и усердие к братской молитве, телесное бдение, отсутствие боязливости и укрепление в вере, искоренение тщеславия, отсутствие гордыни, кротость с простотой и незлобием, смиренномудрие, низложение страстей и укрепление добродетелей.

Душевный мир (ступени 27–29): безмолвие души и тела, молитва, бесстрастие.

Вершина пути — союз трёх главных добродетелей (ступень 30): вера, надежда и любовь.

Ниже публикуем некоторые выдержки из «Лествицы».

Духовные скрижали преподобного Иоанна Лествичника помогут каждому понять, на какой он ступени.

- Всем, поспешающим написать имена свои в книге жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя сим путем, увидим, что она непогрешительно руководит последующих ее указаниям, сохраняет их неуязвленными от всякого претыкания, и представляет нам лествицу утвержденную, возводящую от земного во святая святых, на вершине которой утверждается Бог любви.

- Преподобный отец премудро рассудил, устроивши для нас восхождение, равночисленное возрасту Господнему по плоти; ибо в возрасте тридцати лет Господнего совершеннолетия гадательно изобразил лествицу, состоящую из тридцати степеней духовного совершенства, по которой достигши полноты возраста Господня, мы явимся поистине праведными и непреклоняемыми к падению.

- Как корабль, имеющий хорошего кормчего, при помощи Божией безбедно приходит в пристань, так и душа, имея хорошего пастыря, удобно восходит на небо, хотя и много грехов некогда сделала.

- Тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай, как бича, ибо когда мы не видим запретный плод, то не так сильно его и желаем.

- Ибо весь мир не стоит одной души, потому что мир преходит, а душа нетленна и пребывает вовеки.

- Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближнего, но лучше скажи ему: "Перестань, брат, я ежедневно падаю в лютейшие грехи и как я могу его осуждать?" Ты сделаешь таким образом два добра и одним пластырем исцелишь и себя и ближнего.

- Как огонь пожигает хворост, так и чистые слезы истребляют всякие внешние и внутренние скверны.

- Иное есть промысл Божий; иное — Божия помощь ; иное — хранение ; иное — милость Божия; и иное — утешение . Промысл Божий простирается на всякую тварь. Помощь Божия подается только верным. Хранение Божие бывает над такими верными, которые поистине верны. Милости Божией сподобляются работающие Богу; а утешения — любящие Его.

- Всякому духовному деланию, видимому или умственному, предшествует собственное намерение и усерднейшее желание при Божием в оных содействии, ибо если не будет первых, то и второе не последует.

- Что иногда бывает врачевством для одного, то для другого бывает отравою; и иногда одно и то же одному и тому же бывает врачевством, когда преподается в приличное время, не во время же - бывает отравою.

- Многие, покусившись спасать вместе с собою нерадивых и ленивых, и сами вместе с ними погибли, когда огонь ревности их угас со временем. Ощутивши пламень, беги, ибо не знаешь, когда он угаснет, и оставит тебя во тьме.

- Утаевай благородство своё и не величайся своею знатностию, чтобы не оказался ты один на словах, а другой - на деле.

- Пост есть насилие естества, отвержение всего, что услаждает вкус, погашение телесного разжжения, истребление лукавых помышлений, освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение.

- Тщеславие высказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост - тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь - благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану - попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно всё станет спицами кверху. Тщеславный... на взгляд чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу... Часто случается, что Сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие... Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором Страшного суда. "Возносяйся смирится" даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше - льстецы, начнут хвалить нас, тотчас приведем себе на память все беззакония свои и найдем, что вовсе не стоим мы того, что нам приписывают.

Для «УНИАН-Религии» - БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».