Победителей конкурса детского рисунка ждут специальные призы в номинации "Пасха на Святой Горе Афон"

Духовно-просветительский центр Кафедрального собора УПЦ Галерея «Соборная» и Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» проводят «Выставку-конкурс детского творчества», посвященную великому празднику Пасхи. Об этом сообщается на сайте фонда.

Цель проведения мероприятия – популяризация традиций народного искусства среди детей и подростков, выявление и поддержка талантливых школьников, формирование практических умений и навыков у детей по изготовлению композиций и изделий, символизирующих свято Пасхи, а также содействие развитию творческих способностей, воспитание эстетического и художественного вкуса.

Принять участие в конкурсе могут воспитанники воскресных школ, школ-интернатов, детских домов, учащиеся детских школ искусств, домов творчества в возрасте от 6 до 16 лет.

«Приближается великий праздник Воскресения Христового. К нему готовятся в каждой семье и каждом храме, ведь это настоящий символ православной веры. Особое значение это событие имеет для детей, которые пока еще только познают Господа и христианские ценности. Для того, чтобы они больше узнали о пасхальных традициях, в том числе – на Святой Горе Афон, мы решили принять участие в организации конкурса. А по случаю празднования 1000-летия древнерусского монашества на Афоне даже учредили свою номинацию лучшего рисунка – Пасха на Святой Горе Афон», - рассказал основатель Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрий Ворона.

Прием работ на выставку проводится до 18 апреля, открытие экспозиции – 23 апреля 2016 года. Работы принимаются в номинациях «Лучшая вышивка», «Лучший рисунок» (живопись, графика), «Лучшая плетеная работа», «Лучшая Петриковская роспись», «Лучшая работа по флористике», «Лучшая работа. Витраж», особая номинация – «Лучшая писанка».

Финал мероприятия состоится 5 мая 2016 года (начало в 16.00) и пройдет в рамках V Пасхального фестиваля «Узоры Пасхи – 2016». Непосредственно фестиваль будет проходить в период Светлой Пасхальной Седмицы – со 2 по 8 мая.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо подать анкету-заявку до 18:00 24 апреля 2016 года. Заполненные анкеты принимаются по адресу проведения фестиваля: г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3 (просветительский центр Галерея «Соборная» вход со стороны автостоянки).

Координатор проекта - менеджер по организации массовых мероприятий для детей ДПЦ КС УПЦ, Калиниченко Оксана Сергеевна, тел.: (097) 916 16 63, (044) 529 03 59, e-mail: infoprosvita@ukr.net.