Блаженнейший Онуфрий рассказал о духовной лествице, которую должен пройти человек

В воскресенье 4-е Великого поста - преподобного Иоанна Лествичника, 10 апреля, Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом о духовном совершенствовании христианина.

«Духовное совершенствование имеет начало, но не имеет конца», – отметил он. Вершиной добродетелей является любовь, но она бесконечна, как бесконечен Бог. Начало же и сам путь совершенствования подобен лестнице, духовное восшествие по которой изобразил Иисус Христос в Заповедях Блаженств. «В них изображена та духовная лествица, которую человек должен пройти за время своей земной жизни», – отметил Предстоятель. Осуществить восшествие человек способен при помощи поста, молитвы и стремления понять и выполнить Божественную волю.

Началом духовного восхождения является осознание себя нищим духом. Человек понимает, что он с Богом велик, а без Бога он ничто; что все богатство, которое он имеет – не его, а Божие. «Когда человек понимает это, он начинает переживать, плакать, – пояснил Блаженнейший владыка, – может быть, такими слезами, которые льются из глаз, может быть, внутренними, в скорби души – что столько времени находился в заблуждении: будучи ничем, он считал себя чем-то».

От этого плача рождается кротость – когда человек на оскорбления уже не отвечает местью. «Он вспоминает слова Господа: «Мне отмщение, Я воздам». И он весь суд отдает в руки Божии», – сказал Архипастырь. Кроткий человек не ищет своего, т.е. своей воли, но начинает искать воли Божией: он жаждет и алчет правды Божией.

«Своя правда может казаться очень красивой, очень перспективной, но она по своей сути несет смерть. А воля Божия – она иногда бывает неприятная для нас, бывает горькая, тяжелая – в своей сути несет с собой жизнь», – подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Поэтому человек, который начал духовную жизнь, который достиг состояния кротости, он ищет не своей воли, а воли Божией.

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