Афонский старец рассказал о том, что украинцам нужно сделать для окончания войны

«Мы верим, что если украинцы изменятся, обратятся к Богу – то Он может изменить ход событий, как это происходило в Ветхом Завете, и дарует мир и благоденствие на вашей земле».

Об этом игумен монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон архимандрит Алексий (Мадзирис) сказал во время встречи с паломниками Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Архимандрит Алексий возглавляет этот монастырь без малого 40 лет, ему доводилось общаться с верующими из многих стран, отвечать на самые разные вопросы. И как отмечает афонский старец, в последнее время самый частый вопрос, который задают украинцы –«Когда закончится война в Украине?».

Отец Алексий считает, что «ответа на этот вопрос дать никто не может и даже Бог, так как это зависит от самого украинского народа».

По его мнению, украинцы пока сами выбирают погибель.

«Сегодня мы видим возвращение язычества или наступление сект, расцвет ереси этнофилитизма на украинской земле. Все это говорит только о том, что украинцы сами делают такой выбор – отступить от христианства, отвернуться от Христа, единственной канонической Церкви – Украинской Православной Церкви во главе с её Предстоятелем – Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, которого мы можем охарактеризовать очень коротко: «раб Божий». Это означает, что украинцы выбирают не спасение, а погибель, отдаются во власть своих грехов, страстей, слабостей. И это очень плохо», – подчеркивает игумен афонского монастыря.

Он предупреждает также об опасности увлечения учением раскольников, которых старец называет «врагами Церкви». Такие люди, по его слову «обрекают себя на риск – остаться вне спасительной ограды Матери-Церкви». При этом он напоминает, что «раскольники и те, кто хотят повредить Украинской Православной Церкви, никогда не будут иметь благословения Божия».

«Мы верим, что если украинцы изменятся, обратятся к Богу – то Он может изменить ход событий, как это происходило в Ветхом Завете, и дарует мир и благоденствие на вашей земле», – говорит отец Алексий (Мадзирис).

Игумен монастыря Ксенофонт заверил, что он сам и вся братия молятся за Украину и ее народ.

«Братия монастыря и я, недостойный, ежедневно, со слезами на глазах, молим Царицу Небесную, святого вмч. Георгия, чтобы Бог вразумил украинский народ и всех от кого зависят происходящие события, прекратил расколы в Церкви, умиротворил враждующих, не оставил своей благодатью один из уделов Пресвятой Богородицы – Украину», – сказал он.