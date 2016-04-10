В Киево-Печерской лавре почтили память автора "Лествицы" – преподобного Иоанна Лествичника

В день памяти преподобного Иоанна Лествичника, 10 апреля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди, в которой рассказал о пути духовного совершенствования христианина.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

По завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с четвертым воскресеньем Великого поста и днем памяти святого преподобного Иоанна Лествичника.

Накануне вечером Его Блаженство возглавил всенощное бдение в том же храме.

*** Святой преподобный Иоанн, игумен горы Синайской, является подвижником VI столетия. В своем произведении “Лествица” он изобразил путь постепенного восхождения человека к духовному совершенству, как по ступенькам, что ведут от земли к вечной славе. Таких ступенек в “Лествице” насчитывается 30 – по числу лет Христа до Его служения.