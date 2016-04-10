В Одесских храмах и монастырях сегодня, в день 72-й годовщины освобождения, отслужат панихиды

В день 72-й годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, 10 апреля, во всех православных храмах и монастырях города будут совершаться заупокойные службы с поминовением погибших за освобождение города, сообщает ИА «Контекст-Причерноморье» со ссылкой на Одесскую епархию Украинской Православной Церкви.

Как отметили в епархии, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела во всех храмах и монастырях города будут совершаться заупокойные службы и поминовение всех вождей и воинов, которые положили свою жизнь за освобождение города-героя Одессы, с провозглашением «Вечной Памяти».