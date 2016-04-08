В бывшем днепропетровском кожвене открыли управление епархии УПЦ КП
20:11, 08 апреля 2016Православие
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Городское управление епархии УПЦ КП открыли в Днепропетровске в бывшем кожно-венерологическом диспансере. Об этом сообщает УНН.
Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет освятил управления Днепропетровской епархии.
Теперь, по решению Днепропетровского областного совета, на месте бывшего городского кожно-венерологического диспансера открыли новое управление Днепропетровской епархии.
Здание было заброшено. В ближайшее время управление епархии подлежит реконструкции.
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