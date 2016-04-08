Украинские нацгвардейцы вознесли совместную молитву Всем святым воинам за мир и Отечество

В столичном храме в честь Всех святых воинов состоялся молебен для военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужение совершили председатель сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий Синодального военного отдела УПЦ, настоятель храма иерей Вячеслав Яковенко и клирики прихода.

Во время совместного молебна военные молились о милости Божьей для украинского народа и мире в Отечестве. Особая молитва была вознесена Небесным покровителям военнослужащих — Всем святым воинам.

В завершение богослужения протоиерей Вячеслав обратился к гвардейцам со словом пастырского наставления. В память о совместной молитве каждый солдат получил икону с молитвой ко всем святым воинам.

Напомним, вчера офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины посетили Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, где поклонились местным святыням. Ранее сообщалось, что 27 марта военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ посетили Почаевскую обитель.