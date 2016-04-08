Счастливым человека делает благодать Божия, которая подается за смирение - Блаженнейший Онуфрий

В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал о том, что является настоящим счастьем и почему Пресвятая Богородица является примером для каждого человека.

Его Блаженство отметил, что Святая Церковь называет Благовещение Малой Пасхой. Он подчеркнул, что «Сын Божий воспринял на себя человеческую природу для того, чтобы сделать нас жителями неба».

Человеческую плоть и кровь Бог восхотел принять от Пресвятой Девы Марии, которая была плодом большой смиренной молитвы благочестивых родителей. «Пресвятая Дева воспитывалась во Иерусалимском храме … и там она научилась Священному Писанию, научилась грамоте, научилась рукоделию и самое большое, что она там совершала – подчеркнул Архипастырь, – это постоянные молитвы, в которых она просила от Бога милости быть рабой Божией, чтобы исполнять все повеления Творца». Ради Бога она и сохранила Себя в девстве.

«Матерь Божия показывает нам пример, какими должны быть мы, чтобы услышать от Бога слова “Радуйся, Господь с тобою”. Она для нас образец того, каким должен быть человек», – сказал Предстоятель.

В современном мире модно быть напористым, надменным, гордым, высоко о себе думать, высоко о себе говорить, отнимать друг у друга, предавать друг друга. «Но эти категории не привлекают Святой Дух к человеку, – подчеркнул Архипастырь. – Человек, который живет таким образом, не способен принять в себя благодать Святого Духа». Нигде в Священном Писании не говорится, чтобы Пресвятая Богородица превозносилась среди остальных, как Матерь Того, Который воскрешает мертвых, Который умножает хлебы, Который ходит по морю как по суху. «Никогда никто такого не слышал о ней».

«В ее примере состоит образец для человеческой личности. И образец того, как поступать в этой жизни», – подчеркнул Предстоятель. Украшением человека должна быть не гордыня, а скромность, кротость и смирение. «Нам следует не выставлять свои добродетели, а спрятать их от людского взора, потому что получив награду от людей, мы теряем награду от Бога».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы по мере своих сил подражали Матери Божьей в ее поведении, в ее образе жизни, ее смирении, в ее молитве, в ее боголюбии. И тогда мы также сподобимся услышать от Бога “Радуйся! Господь с тобою!”, – заключил Архипастырь. – Мы будем вместилищем благодати Божией, которая делает нас счастливыми.

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