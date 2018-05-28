Родительская поминальная суббота: святые отцы о том, что мы можем сделать для умерших

Во всех храмах Украинской Православной Церкви пройдут особые панихиды. Во Вселенскую родительскую субботу вечером 8 апреля и утром 9 апреля в церквях поминают всех умерших.

О том, что православные христиане могут сделать для усопших, чтобы облегчить их посмертную участь – подборка изречений святых отцов Церкви.

Святитель Иоанн Златоуст

Как мы молимся за живых, которые нисколько не отличаются от мертвых, так можно молиться и за умерших.

Преподобный Паисий Святогорец

Те, кто осуждены на адские мучения, просят Господа лишь об одном: чтобы Он на пять минут вернул их к земной жизни для покаяния. Мы в этой жизни еще имеем возможность покаяться, а несчастные умершие уже не могут изменить свою участь и зависят только от нашей помощи, поэтому это наш долг — молитвенно помогать им.

Заупокойные службы — это самый лучший адвокат о душах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада. И вы после каждой Божественной Литургии освящайте коливо за усопших. В пшенице есть смысл: "Се́ется в тле́нии, восстае́т в нетле́нии", - говорит Священное Писание. В миру некоторые люди ленятся сварить немного пшеницы и несут в церковь изюм, печенье, бисквиты, чтобы священники прочитали над всем этим молитву об упокоении усопших. А на Святой Горе старенькие монахи за каждой Божественной Литургией освящают коливо и за усопших, и за празднуемого Святого, для того чтобы иметь его благословение.

Святитель Феофан затворник Вышенский

Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим, так молимся и об умерших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным.

Святой Тимофей Александрийский

Кто «подымет на себя руки или повержет себе с высоты»: «О таковом не подобает быти и приношение, ибо есть самоубийца».

Святитель Амвросий Медиоланский

Поскольку душа продолжает жить после смерти, остается добро, которое не теряется со смертью, но возрастает. Душа не удерживается никакими препятствиями, ставимыми смертью, но более деятельна, потому что действует в своей собственной сфере без всякой связи с телом, которое ей, скорее, бремя, чем польза.

Преподобный авва Дорофей

Ибо души помнят все, что было здесь, как говорят отцы, и слова, и дела, и мысли, и ничего из этого не могут забыть тогда. А сказано в псалме: В той день погибнут вся помышления его (Пс. 145, 4); это говорится о помышлениях века сего, т. е. о строении, имуществе, родителях, детях и всяком деянии и поучении. Все сие о том, как душа выходит из тела, погибает... А что она сделала относительно добродетели или страсти, все то помнит и ничего из этого для нее не погибает.

Блаженный Августин

Нимало не должно сомневаться, что молитвы св. Церкви, спасительное жертвоприношение и милостыни приносят пользу умершим, — но лишь тем, которые прежде смерти жили так, чтобы по смерти все это могло быть для них полезным. Ибо для отшедших без веры, споспешествуемой любовию, и без общения в таинствах напрасносовершаются ближними дела того благочестия, коего залога они не имели в себе, когда находились здесь, не приемля или всуе приемля благодать Божию и сокровиществуя себе не милосердие, а гнев. Итак, не новыя заслуги приобретают для умерших, когда совершают за них что-либо доброе знаемые, а только извлекают последствия из прежде положенных ими начал.

Святитель Иоанн Златоуст

Когда весь народ и священный собор стоят с простертыми к небу руками, и когда предлежит страшная жертва: как не умилостивим мы Бога, молясь за них (умерших)? Но это о тех только, которые в вере умерли.

Святитель Григорий Великий

Святое жертвоприношение Христа, нашей спасительной Жертвы, доставляет большую пользу душам даже после смерти при условии, что грехи их могут быть прощены в будущей жизни. Поэтому души усопших иногда просят, чтобы о них была отслужена Литургия.

Никейский Символ веры

Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века.

Для «УНИАН-Религии» материал подготовил БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».