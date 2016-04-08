В Гостомеле открылась фотовыставка "Наш Афон"

В Гостомеле на Киевщине открылась фотовыставка «Наш Афон», организованная духовно-просветительским центром Кафедрального собора УПЦ «Галерея «Соборная» и благотворительным фондом «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон». Об этом "УНИАН-Религии" сообщили оранизаторы.

"Афон – это одно из удивительнейших мест на земле. В наши дни все больше людей стремятся попасть на этот греческий полуостров, история которого окутана множеством легенд. Каждый паломник оттуда возвращается сосем иным. Он находит духовный опыт, который нигде больше не найти на земле. Благодать Святого Духа, молитвы и советы подвижников помогают человеку посмотреть на мир иными глазами, обрести силы для изменения к лучшему, что, без сомнения, сделает мир намного светлее", - отметил исполнительный директор благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус.

По его словам, к этому проекту Фонд присоединился недавно и в будущем совместно с духовно-просветительским центром кафедрального собора УПЦ «Галерея «Соборная» планирует продолжить практику проведения просветительских проектов, посвященных Святой Горе Афон.

В ходе презентации экспозиции школьники и педагоги совершили виртуальное паломничество на Святую Гору, познакомились с ее жизнью, историей, традицией и культурой. Они узнали об истории Афона, быте монахов, их трудах, о том, как была основана монашеская республика и почему ее могут посещать только мужчины. Также программа презентации включала рассказы о монастырях и святынях Афона.

В первый день работы выставки ее посетили более 300 человек.

«Просмотрев выставку, понимаешь, что Афон дает желание изменить себя к лучшему, хотя бы немного подняться по непростой лестнице духовности, стать хотя бы на один шаг ближе к Богу», - отметили посетители.

Работа выставки продлится до 17 апреля по адресу: Киевская область, город Гостомель, ул. Рекунова, 11-а, средняя школа №13. (045) 973 28 00