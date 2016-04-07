В день Благовещения Пресвятой Богородицы панигиры в двух афонских монастырях

Сегодня в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и престольный праздник в двух афонских монастырях – Ватопеде и Филофее, в Благовещенском скиту Ксенофонтского монастыря, а также во многих келиях и каливах. Об этом сообщает athos-ukraine.com

Праздничное богослужение в Ватопедском монастыре возглавил митрополит Гревенский Давид, ему сослужили игумен монастыря Мега Метеоро, архимандрит Нифон, игумен Хиландарского монастыря, архимандрит Мефодий, настоятель Ватопедского монастыря, архимандрит Ефрем, и священнослужители обители.

Праздничное богослужение в монастыре Филофей возглавил митрополит Неас Кринис и Каламарьяс Иустин.