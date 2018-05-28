Праздник Благовещения: святые отцы о Богородице

Преподобный Феодор Студит

Если имеем помощь Богородицы и святых, то кто одолеет нас? Никто, никогда!

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

Никогда ни один вестник не приносил более радостной вести земле, проклятой за свое отчуждение от Бога и за свой союз с мрачным сатаною, чем светозарный и дивный архангел Гавриил. Чьи уста его не восславят, чье сердце его не возблагодарит! Никогда никакая ключевая вода не была столь чистым зерцалом солнца, как Пречистая Дева Мария была зерцалом чистоты.

Святитель Игнатий Бренчанинов

Как заменил Господь Адама Собою, так заменил Он Еву Богоматерью. Ева, будучи сотворена девой, преступила заповедь Божию и не могла удержать в себе святого ощущения, девственности... Богоматерь, будучи зачата и рождена во грехе праотцев, приготовила Себя целомудренной и богоугодной жизнью в сосуд Божий.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Сошествие Святаго Духа на Приснодеву совершилось дважды. В первый раз нисшел на нее Святый дух после благовестил, произнесенного архангелом Гавриилом, очистил Ее, чистую по человеческому понятию, соделал благодатно-чистою, способной принять в Себя Бога-слова и соделаться Его Матерью... Во второй раз нисшел Святый Дух па Деву в день Пятидесятницы... разрушил в Ней владычество вечной смерти и первородного греха, возвел Ее на высокую степень христианского совершенства, соделал Ее новым человеком по образу Господа Иисуса Христа.

Святитель Амвросий Медиоланский

Она была Девой не только телом, но и душой: смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения… трудолюбива, целомудренна в речи, почитая не человека, но Бога судьей Своих мыслей. Правилом Ее было – никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастоства, быть здравомысленной, любить добродетель. Разве Она хотя бы выражением лица когда-нибудь обидела родителей или была в несогласии с родными, погордилась перед человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У нее небыло ничего сурового во взгляде, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях; телосложения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что вид Ее был отражением души, олицетворением чистоты.

Епископ Феофан Затворник

Благовещение и установление таинства Тела и Крови. Какое сочетание! Мы причащаемся истинного Тела и истинной Крови Христовых – тех самых, которые, в воплощении, приняты от пренепорочных кровей Пречистой Девы Богородицы. Таким образом, в воплощении, совершившемся в час благовещения, положено основание таинству Тела и Крови. И ныне это приводится на память всем христианам, чтобы, помня это, чтили Пресвятую Богородицу истинной Матерью своей не как молитвенницу только и ходатаицу, но и как питательницу всех. Дети питаются молоком матери, а мы питаемся Телом и Кровью, которые от Пресвятой Девы Богородицы.

Преподобный Никодим Святогорец

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, что Она явилась такой готовой на покорность воле Божией, что родила, вскормила и воспитала Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает Ее предстательство в помощь нам.

Святитель Иоанн Златоуст

Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы, не во времени, не из человеческого семени, но одним видом, духовной и святой силой подвигнул Деву к рождению, неизъяснимо исткав в Ней Зародыш, как бы какую ткань для спасения людей.

Святитель Григорий Палама

Дева-Матерь является как бы единственной границей между тварным и несотворенным Божеским естеством. И все видящие Бога познают и Ее – как место Невместимого. И все восхваляющие Бога воспоют и Ее после Бога. Она причина и бывших прежде Нее благословений и даров человеческому роду, и Подательница настоящих, и Ходатаица – вечных. Она – основание пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, фундамент учителей. Она – слава сущих на земле, радость сущих на небе, украшение всего создания. Она – начало, источник и корень уготованной нам на небесах надежды, которую да сподобимся все мы получить по ее молитвам о нас.

Преподобный Ефрем Сирин

Дева Мария сделалась для нас небом, Божиим престолом, потому что в Нее низошло и вселилось высочайшее Божество, чтобы нас возвеличить... В Ней облеклось Божество в ризу для нас же, чтобы нам доставить ею спасение.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Таинство, свершившееся в нынешний день, приводит в изумление не только человеческие, но и все ангельские, высокие умы. Недоумевают и они, как Бог безначальный, необъятный, неприступный, нисшёл до образа раба и стал человеком, не перестав быть Богом и нимало не умалив славы Божественной? Как Дева могла вместить в пречистой утробе нестерпимый огонь Божества, и остаться неповреждённою, и пребыть на веки Матерью Бога воплощённого? Так велико, чудно, такой Божественной премудрости исполнено это таинство благовещения Архангелом Пресвятой Деве воплощения Сына Божия от Неё! Радуйтесь, земнородные, радуйтесь, особенно верные души христианские, но радуйтесь с трепетом перед величием таинства, как обложенные скверной греха; радуйтесь, но немедленно искренним и живым, глубоким покаянием очищайте себя благодатью Божьей от скверны греха.

Заключительное слово на III Вселенском Соборе

Ты – венец девства, Ты – Матерь Дева! И кто из людей в состоянии достойно восхвалить всепетую Марию? О чудо! Она и Матерь и Дева!

Для «УНИАН-Религии» материал подготовилБФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».