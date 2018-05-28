Праздник Благовещения показывает нам смысл человеческой истории – управляющий делами УПЦ

О празднике Благовещения Пресвятой Богородицы, который православные христиане отмечают 7 апреля, рассказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Владыка, расскажите, в чем смысл этого праздника?

Благовещение Пресвятой Богородицы – это радостный праздник в честь Благой вести о том, что Бог пожелал стать человеком, чтобы спасти мир. Этот праздник показывает нам смысл человеческой истории, который не в войнах, не в экономическом прогрессе и не в великих открытиях. Ключевой исторический момент – это когда Бог находит в Назарете Лучшую из людей, Ту, Которая воспитала в себе высочайшие качества – смирение, чистоту и безмерную преданность воле Божией. Ту, Которая станет Богородицей. Именно в этот день было открыто Ее предназначение.

В богослужебных текстах сегодняшний праздник называется «главизной» нашего спасения – то есть его началом, основанием. И начинается спасение человеческого рода удивительным образом. Ведь Бог не всегда действует в истории согласно нашей логике. Нам непросто понять, почему спасение начинается, к примеру, не из Рима – центра всей цивилизации того времени, «столицы мира», куда, как говорили древние, вели все дороги. Спасение начинается и не из славящихся великими мудрецами Афин, где очень много размышляли о смысле человеческой жизни. Начинается оно и не из Иерусалима – святого города, где было святилище Единого Бога. Бог посылает своего небесного Вестника в маленький городок, о котором мало кто знал, а если и знали, то не всегда с хорошей стороны. В Евангелии даже приводится такое замечание: «Из Назарета может ли быть что доброе?». Но именно туда Господь посылает Архангела Гавриила, чтобы сказать всему миру самые главные слова: о том, что в мир приходит Единородный Сын Божий, дабы взять на себя человеческие грехи и дать возможность спасения всем, кто этого желает.

Зависело ли что-то в этой ситуации от самой Девы Марии?

Бог никогда не совершает насилия над человеческой волей. Через Архангела Гавриила Он спрашивает у человечества в лице Девы Марии согласия на его спасение. И Она, посвятившая свою жизнь Господу, говорит простые, но удивительные, смиренные и дерзновенные слова: «Да будет мне по слову Твоему». Именно с этого момента начинается та самая главизна нашего спасения. Человек согласился на то, чтобы Бог присутствовал в его жизни. В этом величие сегодняшнего праздника. Как пишет святитель Филарет (Дроздов), в начале Бог одним Своим словом творит этот мир, но сегодня «слово творения низводит в мир Творца».

Нужно ли поститься в этот праздник и как?

Благовещение – непереходящий праздник, имеющий фиксированную дату – 7 апреля. Он может выпадать в период Великого Поста, как в этом году. По Уставу Православной Церкви пост на Благовещение немного ослабляется, разрешается употребление рыбы.

О чем православные молятся в этот день?

Богослужебные тексты Благовещения – одни из самых древних. Они прекрасны как по своей форме, так и по содержанию. Если говорить коротко, песнопения Благовещения повествуют о том, что отныне начинается новый период в истории человечества – время возвращения к Богу. Пример Девы Марии – это пример крепкой веры, смирения и надежды на Бога, Который хочет спасти человека. И молитвословия праздника говорят о том, что вера и смирение – это те добродетели, которые мы должны развивать в наших душах.

Многим знакома икона праздника Благовещения. О чем она рассказывает?

В православной традиции икона именуется «богословием в красках». Если немного перефразировать это утверждение, можно сказать, что икона – это Евангелие в красках. На иконе Благовещения запечатлен именно тот момент Евангельского рассказа, когда Архангел Гавриил сообщает Деве Марии, что Она избрана стать Матерью Господа, а Богородица отвечает Небесному посланнику: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.1:38).

Сегодня все мы переживаем непростое время. Что бы Вам хотелось пожелать нашим читателям в праздник Благовещения?

Прежде всего, мы должны понимать, что простых времен не бывает и быть не может. В каждый период истории есть свои искушения. Но при этом человек всегда должен оставаться человеком. Праздник Благовещения – свидетельство о том, что Бог любит каждого из нас, и ради каждого из нас Он стал человеком, был распят и умер на Кресте, чтобы привести нас в единство с Собой, утраченное нашими прародителями в раю. И я хочу пожелать всем нам, чтобы мы всегда помнили о том, что Бог сделал для нашего спасения. Никакое зло не может и не должно отнять у нас то добро, которое вложил в нас Бог. Господь дал нам радость, которой никто не сможет нас лишить. Поэтому мы никогда не должны унывать или отчаиваться, помня, что Бог милостив и всегда подаст нам свою всесильную помощь, если только мы не отвернемся от Него, но откроем пред Ним свое сердце.

Центр информации УПЦ