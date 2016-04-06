Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Благовещения

Православные христиане 7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), объясняя значение праздника, отметил, что «смирение, доверие Богу, принятие Его святой воли – пример, данный Богородицей людям на все века».

«Праздник Благовещения – свидетельство о том, что Бог любит каждого из нас, и ради каждого из нас Он стал Человеком. Этот праздник показывает нам смысл человеческой истории, который не в войнах, прогрессе, или даже великих открытиях, а в том, что с этого момента началась новая страница в истории человечества – возвращение утраченной Божьей благодати», - отметил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ объяснил, почему праздник Благовещения называют началом спасения.

«Самые важные слова прозвучали в Назарете более двух тысяч лет тому назад. Слова очень скромные: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38) Богородица в момент Благовещения получила великий дар от Бога. При этом Господь не лишал Ее свободы выбора, не подсказывал Ей ответ. Архангел Гавриил беседовал с Богородицей как со свободным человеком. И услышал слова, в которых была безмерная преданность воле Божией», - сказал владыка Антоний.

При этом митрополит Антоний обратил внимание на то, что Бог никогда не навязывает Своей воли человеку и не всегда действует согласно человеческой логике.

«В маленький городок Назарет Бог посылает архангела Гавриила, чтобы сказать всему миру о том, что в мир приходит Единородный Сын Божий, чтобы взять на себя человеческие грехи. Пресвятая Дева Мария, не сомневаясь, смиренно полагается на волю Божию. Нам нужно научиться у Богородицы этой преданности Богу. Нужно отказаться от греховной жизни, которая для многих сегодня стала нормой. Вера и смирение – те добродетели, которые помогут решить сегодня многие, казалось бы, неразрешимые проблемы», - отметил митрополит Антоний.

Справка Центра информации УПЦ

Благовещение – праздник радости о примирении с Богом и обретении человеком пути к спасению. Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число двунадесятых великих праздников Православной Церкви. Согласно Евангелию от Луки, в день Благовещения Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил радостную весть о том, что Она избрана стать Матерью Спасителя Мира.