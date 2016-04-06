Офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины поклонились святыням Почаевской Лавры

6 апреля офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины посетили Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители.

Насельник Лавры иеромонах Никодим (Шамайло) провел для военнослужащих экскурсию, во время которой воины поклонились почитаемым святыням Почаевской Лавры.

Напомним, недавно Свято-Успенскую Почаевскую Лавру посетили военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Военные поклонились Почаевской иконе Божьей Матери, Стопе Пресвятой Богородицы и мощам святых преподобных Иова и Амфилохия Почаевских Чудотворцев. А также вместе с многочисленными прихожанами Лавры, помолились за Божественной литургией во время которой была вознесена особая молитва за мир в Украине.