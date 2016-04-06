В Греции десятки тысяч православных христиан поклоняются в эти дни к мощам святителя Луки

В Патрах (Греция) десятки тысяч православных христиан в эти дни приходят в кафедральный собор Андрея Первозванного, чтобы поклониться мощам святителя Луки Крымского, которые пробудут там до 13 апреля.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон», в Греции и на Святой горе Афон глубоко почитают святителя Луку (Войно-Ясенецкого), называя его «святой Лука Врач».

«Во многих греческих храмах есть икона Луки Крымского. Ему посвящены более 40-ка церквей. По его молитвам совершается множество чудес. В Греции знают и изучают наследие святителя Луки – издаются жизнеописания, истории о чудесах. Существует немало современных свидетельств о том, как святитель Лука помогал исцелиться от болезней, являлся больным во врачебном халате, присутствовал во время операций, и даже сам оперировал», - рассказали в БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».

Справка «УНИАН-Религии»

Архиепископ Лука родился 27 апреля 1877 году в Керчи. Окончил медицинский факультет Киевского университета. В 1921 году принял сан диакона, а в 1923 году тайно был пострижен в монахи с именем святого апостола и евангелиста Луки и принял сан епископа. Новопоставленного архиерея арестовали.

Первая ссылка закончилась в 1926 году, вторая продолжалась с 1930 по 1933 год.

Третий арест произошел 24 июля 1937 года, но даже в ссылке епископ оказывал всем нуждающимся врачебную помощь.

С 1946 по 1961 года владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Во время служения на Крымской кафедре принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в медицинском институте, служил и выступал с проповедями в храмах, восстанавливал церкви.

Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года. В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Канонизирован в сонме новомучеников и исповедников Российских в 2000 году. По молитвами святителя Луки совершались и продолжают совершаться многочисленные чудесные исцеления.