Юные паломники из Донецкой области посетили главные святыни Одессы

На днях закончилась паломническая поездка воспитанников Воскресной школы Свято-Никольского мужского монастыря (Волновахский район, Донецкая обл.) в Одессу.

Как сообщает athos-ukraine.com, путешествие было организовано благотворительным фондом «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» и Паломническим Центром Украинской Православной Церкви.

Во время поездки дети посетили главные святыни Южной Пальмиры – Иверский, Свято-Ильинский и Михайловский монастыри, храмы Святого Николая в порту и Святой Троицы, приклонились перед святынями – чудотворными иконами Богоматери «Касперовская» и «Млекопитательница», мощами святителя Иннокентия Херсонского и преподобного Гавриила Афонского.

Юным паломникам также посчастливилось встретиться с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Владыка благословил каждого ребенка Касперовской иконкой Божией Матери, которая является Покровительницой Причерноморского региона, вручил детям подарки, после чего гостей ожидала благословенная трапеза.

«В современном мире очень мало духовного и слишком много негатива. Потому искренне хочется верить, что поездка, которую нам удалось организовать, поможет вселить частичку православия в сердца этих детей, ведь паломничество по святым местам – это хорошая возможность для верующего человека познать Господа. И мы стараемся помогать в этом всем тем, кто не может сделать этого самостоятельно», - отметил основатель благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрий Ворона.

В завершение поездки дети приняли участие в «Одесской юморине», побывали на спектакле в Оперном театре и прогулялись по старинным улочкам Одессы. Особой изюминкой путешествия стало знакомство с дельфинами Одесском океанариуме «Немо».