В УПЦ рассказали о помощи украинским военным

В Украинской Православной Церкви заявляют, что помогают не только переселенцам и жителям Донбасса, но и военным.

В рамках благотворительных программ Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам более двух тысяч семей из зоны АТО сейчас получают в Киеве помощь от церкви. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Центр информации УПЦ.

"Поскольку проблемы вынужденных переселенцев уже не настолько остры и начинают отходить на второй план, мы стараемся помочь всем категориям нуждающихся и обездоленных. Особенное внимание Церкви сейчас приковано к людям, бывшим военным АТО, пострадавшим от ужасов войны, стремясь помочь многим из них преодолеть алкогольную и наркотическую зависимость, возникшую как результат на стресс", - заявил глава Синодального отдела, протоиерей Владислав Диханов.

Как отмечается, помощь оказывается также украинским военным, проходящим лечение в больницах и госпиталях. Практически во всех епархиях канонической Церкви действуют Центры духовной поддержки и психологической реабилитации участников боевых действий, их родственников, а также мирных жителей, пострадавших от военного конфликта.

Как заявляют в церкви, один лишь Центр гуманитарной помощи, организованный Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам на территории Киево-Печерской Лавры, распределил десятки тысяч пищевых наборов, единиц одежды, средств личной гигиены, постельного белья и других необходимых вещей среди 17 тысяч беженцев.

Среди отдельных направлений работы Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам: помощь детям-сиротам и несовершеннолетним, лишенным родительской опеки; поддержка малообеспеченных семей; людей с особенными потребностями; беспризорных и людей почтенного возраста; заключенных.

В УПЦ напомнили, что только по официальным данным в 2015 году верующие Церкви организованно собрали и отправили в зону боевых действий около 4 тысяч тонн гуманитарной помощи и дополнительно – на сумму около 35 миллионов гривен. Военные прифронтовой зоны в 2015 году получили около 320 тонн материальной помощи (в том числе, лекарствами и медицинским оборудованием). Также в подразделения ВСУ было направлено около 5,5 миллионов гривен помощи и дополнительно – 1,4 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявляют в церкви.

Кроме того, отмечается, что в феврале хорошо зарекомендовал себя социально-гуманитарный проект – Международная гуманитарная миссия "Милосердие без границ" под началом протоиерея Захарии Керстюка. В рамках проекта только в феврале текущего года в прифронтовую зону доставлен 21-й транш гуманитарной помощи (детское питание, суповые наборы, матрацы, одеяла и т. п.) весом около 64 тонн. Таким образом общий объем собранных, доставленных и распределенных грузов «Милосердия без границ» достиг 1,399 тонн. 3

Ранее сообщалось, что благотворительную миссию УПЦ КП подозревали в незаконной торговле под видом гуманитарной помощи участникам АТО. В полиции подобную информацию опровергли.

korrespondent.net