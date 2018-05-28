Красота Афона: фотоотчет английской газеты Daily Mail о монашеской республике

Известная английская ежедневная газета Daily Mail сделала красивый фотоотчет о жизни на Афоне. Эти фотографии будут интересны тем, кто еще не посетил гору Афон.

На опубликованных фотографиях покзано очарование православной Святой Горы, а также дается представление о повседневной жизни монахов и тех, кто посещает это место.

"Это отдаленный полуостров на севере Греции, который является самым священным местом на Земле для миллионов верующих", - говорится в репортаже Daily Mail.

Газета напоминает о том, что гору Афон, на которой находится 20 православных монастырей, запрещено посещать женщинам, детям и даже животным женского пола.

Запрет особам женского пола на посещение Афона объясняется тем, что по преданию эта земля – удел Пресвятой Богородицы, Которая во время путешествия вышла на берег этого полуострова и стала его покровительницей.

Монахи полностью сохранили афонские традиции. Они следуют образу жизни, который не менялся на протяжении веков.

"Изолированный образ жизни, с обязательным восьмичасовым присутствием в церкви каждый день, помогает монахам в отчуждении от всего, кроме Бога", - сообщает Daily Mail.

Традиции древности соблюдаются на Афоне, где мужчины-монахи ведут религиозный образ жизни, который почти не изменился.

Перевод с греческого для «УНИАН-Религии» - БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».