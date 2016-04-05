БФ "Православное наследие Украины на святой горе Афон" ищет волонтеров

Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на святой горе Афон» приглашает к сотрудничеству волонтеров.

Как сообщается на сайте athos-ukraine.com, деятельность фонда включает в себя два ключевых направления: проведение научно-исследовательской деятельности и благотворительные проекты.

"Мы ищем историков, богословов, священнослужителей и всех тех, кому интересная тема Афонского наследия в Украине и за границей. Совместными усилиями мы сможем проводить интересные исследования, готовить к изданию научно-просветительскую литературу, организовывать вставки и прочие социально-значимые проекты", - говорится в сообщении.

"Мы ищем неравнодушных граждан, которые хотят своими делами помочь нуждающимися. Речь идет о сборе помощи для переселенцев из зоны АТО, организации паломнических поездок для малообеспеченных детей по святым местам, подготовке благотворительных проектов и многом другом", - сообщает БФ «Православное наследие Украины на святой горе Афон».

Всех, кто готов принять участие в работе фонда, просят обращаться по тел. (044) 278 01 88 и (097) 685 16 94.

Также свои пожелания и предложения можно направлять на электронный адрес press@athos-ukraine.com или оставлять в личных сообщениях на официальной страницы в социальной сети Facebook.