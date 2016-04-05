В УПЦ подготовили кандидатуры на канонизацию святых

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством митрополита Херсонского и Таврического Иоанна 31 марта состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На заседании были рассмотрены материалы, касающиеся жития схииеромонаха Вассиана Слепого (Балашевича) (+1827). Обсуждали также вопрос о внесении в собор Киевских святых священномученика Константина (Дьякова), митрополита Киевского и Галицкого, прославленного в 1993 году в лике новомучеников и исповедников Слободского края, и об установлении празднования дня памяти в день его мученической кончины – 10 ноября 1937 года.

После изучения этих материалов они были переданы для рассмотрения на Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

По материалам сайта pravoslavie.ks.ua