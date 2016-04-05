Священник УПЦ обустроил молитвенный уголок для украинских военных в зоне АТО

Капеллан Украинской Православной Церкви, клирик Бориспольской епархии протоиерей Геннадий Неумытый, по просьбе украинских военных обустроил молитвенный уголок в Луганской области, в селе Золотое, в расположении одного из военных подразделений 59-й бригады.

По благословению Управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония с 5 по 24 марта священник УПЦ находился с капеланской и волонтерской миссией в зоне военного конфликта.

Отец Геннадий совершал молебны о здравии военнослужащих и за мир в Украине, проводил пастырские беседы с воинами.

По материалам Информационно-просветительского отдела УПЦ