Священник УПЦ обустроил молитвенный уголок для украинских военных в зоне АТО
08:04, 05 апреля 2016Православие
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Фото news.church.ua
Капеллан Украинской Православной Церкви, клирик Бориспольской епархии протоиерей Геннадий Неумытый, по просьбе украинских военных обустроил молитвенный уголок в Луганской области, в селе Золотое, в расположении одного из военных подразделений 59-й бригады.
По благословению Управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония с 5 по 24 марта священник УПЦ находился с капеланской и волонтерской миссией в зоне военного конфликта.
Отец Геннадий совершал молебны о здравии военнослужащих и за мир в Украине, проводил пастырские беседы с воинами.
Фото news.church.ua
По материалам Информационно-просветительского отдела УПЦ
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