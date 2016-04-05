Власти Крыма назвали полуостров "Русским Афоном", чтобы привлечь 1 млн паломников
07:40, 05 апреля 2016Православие
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Успенский монастырь Симферопольской епархии Украинской Православной Церкви.
Фото monasteries.org.ua.
Глава Министерства культуры правительства аннексированного Крыма Арина Новосельская представила проект развития паломнического и религиозного туризма на полуострове, сообщает пресс-служба Министерства культуры, сообщает "Страна".
В основе концепции лежит позиционирование полуострова как "святой земли" для русских. Своего рода "Русского Афона". Власти Крыма полагают, что это позволит "осознать наши истоки, сплотить русскую нацию на фундаменте православия, развивать диалог и сотрудничества между Крымом и другими субъектами России, зарубежьем".
Глава крымского Минкульта выразила надежду, что в случае реализации "Русского Афона" количество паломников на полуостров увеличится до 1 млн.
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