18 лет назад Святая Гора Афон пополнила список ЮНЕСКО

4 апреля 1998 года Афон был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает БФ "Православное наследие Украины на Святой горе Афон" со ссылкой на unesco-hellas.gr.

"Гора Афон – самоуправляемая республика со времен Византийской империи. Православный духовный центр с 1054 года. Въезд на территорию Афона для женщин строго запрещен. Афон признан как культурный центр. Устройство монастырей общим числом 20, где подвизаются 1400 монашествующих, оказало большое влияние на организацию других монастырей. Афон также является иконописной школой, которая внесла вклад в историю православного искусства», - об этом говорится на официальном сайте ЮНЕСКО, по случаю внесения Афона в список Памятников Всемирного культурного наследия 4 апреля 1988 года.