В Птичье верующих УПЦ, заблокированных в храме, удалось освободить

Верующих Украинской Православной Церкви, которые были заблокированы в Свято-Успенском храме в селе Птича на Ровенщине, удалось заменить.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ ссылаясь на благочинного Дубенского благочиния протоиерея Анатолия Богданова.

«В субботу, 2 марта, нам удалось заменить людей в храме. И вчера мы смогли передать воду и продукты нашим верующим», – отметил отец Анатолий.

Как сообщалось, после неудачной попытки 30 марта перекрыть международную трассу Киев-Чоп, представители УПЦ КП в Птичье заблокировали верующих УПЦ в их храме без еды и воды на три дня.

«Представители общины КП постоянно угрожают верующим УПЦ. Ругань раздается в сторону тех людей, которые находятся в храме все время», – говорит протоиерей Анатолий Богданов.

Он рассказывает, что сейчас на территории храма находятся более десятка полицейских, которые следят за порядком, а также местные жители – представители УПЦ КП и верующие и священники Украинской Православной Церкви.

Представители районной и областной власти ведут себя достаточно пассивно и игнорируют ситуацию, сообщает благочинный Дубенского благочиния Ровенской епархии УПЦ.

В Информационно-просветительском отделе УПЦ обращают внимание на то, что представители УПЦ КП пытаются повлиять на руководство области и общественность, требуя передать им Свято-Успенский храм. При этом, законное право на принадлежность храма религиозной общине Украинской Православной Церкви было неоднократно подтверждено в судах Украины.

По материалам news.church.ua