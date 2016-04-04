В греческом городе Патры мощи святителя Луки Крымского встретили тысячи христиан

Тысячи христиан вышли встречать мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), которые 2 апреля доставили в Патры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на греческий сайт Romfea.

В аэропорту ковчег с мощами святителя встречали митрополит Калавритский Амвросий, митрополит Патрский Хризостом и епископ Керницкий Хрисанф, а также большое количество священнослужителей, представители власти, тысячи христиан.

Мощи крестным ходом улицами города, под торжественный звон доставили в крупнейший на Балканах храм – святого Андрея Первозванного в Патрах.

По разным оценкам, встречать святыню пришло от пяти до семи тысяч верующих.

Крымского святителя Луку в Греции и Патрах очень уважают и любят местные жители. 40 греческих храмов освящены в его честь.

Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) пробудут в Греции до 11 апреля. Ежедневно у святыни будут совершаться богослужения.