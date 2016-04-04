В Гостомеле 6 апреля откроется выставка фотографий известного греческого фотографа Костаса Асимиса

В Гостомеле, под Киевом, 6 апреля откроется фотовыставка «Наш Афон».

Как сообщили "УНИАН-Религии" в БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», мероприятие состоится при поддержке Бучанского благочиния (Киевская епархия УПЦ), просветительского центра кафедрального собора УПЦ (галерея «Соборная») и Фонда.

Посетители выставки смогут увидеть фотографии известного греческого фотографа Костаса Асимиса, посвященные истории становления и развития жизни монахов на Святой Горе Афон, афонским храмам, построенным в стиле византийской архитектуры, сценам из жизни жителей Святой Горы.

Кроме собственных фоторабот автора на экспозиции представлены архивные черно-белые фотографии середины XIX-начала XX века.

Как отмечают организаторы, информационно-просветительский проект фотовыставка «Наш Афон» был представлен во многих местах Киева и Киевской области.

Выставка будет работать с 6 по 17 апреля. Место проведения - Гостомель, ул. Рекунова 11-А, школа №13.

*** Фотовыставка «Наш Афон» - один из информационно-просветительских проектов галереи «Соборной». В 2013 году в Украине находилась десница великомученика Георгия Победоносца. Во время пребывания святыни в Киеве на месте строительства Кафедрального собора известный греческий фотохудожник Костас Асимис совместно с галереей «Соборная» организовал просветительскую выставку «Наш Афон», после чего передал в ее фонд 84 работы.