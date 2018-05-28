12 мыслей святых отцов о Кресте Господнем

1. Не образу только Христа Господа поклоняйся, но и образу Креста Его, потому что он есть знамение победы Христовой над диаволом и над всем полчищем сопротивных сил, почему они трепещут и бегут, когда видят его изображаемым (Свт. Григорий Палама).

2. Взирая на Крест, держи в мысли, что это есть знамя нашего духовного воинствования, в коем сокрыта всепобедительная сила, и что если удалишься от него, то предан будешь в руки врагов своих, а если пребудешь под ним, то достигнешь неба и внидешь в него в преславном торжестве (Прп. Никодим Святогорец).

3. Взять крест свой - значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда Крест служит для человека лествицею от земли к небу (Свт. Игнатий Брянчанинов).

4. Начертанием Честного и Животворящего Креста прогоняются демоны и многоразличные болезни; и совершается это без всяких издержек и без труда. (Сщмч. Петр Дамаскин).

5. Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение; он собрал народы от востока и запада, севера и юга, и соединил их любовью в единую Церковь, в единую веру, в единое крещение (Прп. Ефрем Сирин).

6. Когда ты запечатлеваешь себя крестным знамением, представляй в мыслях все значение Креста, и тогда ты угасишь свой гнев и все остальные страсти. Всякий раз, как ограждаешь себя тем знамением, преисполни свое чело великим дерзновением; грудь, очи и всякий член представь в качестве благоугодной Богу жертвы. В этом и состоит разумное служение Богу (Свт. Иоанн Златоуст).

7. Если часто чело свое и сердце запечатлеваешь знамением Владычнего Креста, то с трепетом побегут от тебя демоны (Прп. Нил Синайский).

8. Смерть побеждена Крестом, Адам возвращен в рай, соделан наследником Царства, а диавол посрамлен (Прп. Ефрем Сирин).

9. Крест - всемогущая сила, невидимая стрела, невещественное врачевство, прекращающий огорчения источник, непостыдная слава; так что, хотя бы я говорил о Христе и иное многое, хотя бы я привел в изумление слушателя, повествуя о бесчисленных чудесах, я не в такой степени гордился бы по причине этого, как горжусь по причине Креста (Свт. Иоанн Златоуст).

10. Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу. Ибо должен засвидетельствовать вам, что когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело, и путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест мой (Свт. Лука Войно-Ясенецкий).

11. Крест есть знамение будущего бессмертия (Прп. авва Исаия).

12. На Кресте принесена жертва, а где жертва, там отпущение грехов, там примирение с Господом, там праздник и радость (Свт. Иоанн Златоуст).

БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон» - для «УНИАН-Религии».