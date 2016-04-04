Началась середина Великого поста – Крестопоклонная седмица

Началась четвертая неделя Великого Поста - Крестопоклонная седмица. В Крестопоклонное воскресенье из алтаря для поклонения во всех православных храмах вынесен Крест Господний, украшенный цветами.

Среда четвертой седмицы считается половиной Великого поста.

В этом году на четверг четвертой седмицы выпадает великий двунадесятый праздник - Благовещение, который ежегодно отмечается 7 апреля.

Поклонение Кресту продолжается до пятницы 4-й седмицы Великого поста, поэтому вся четвертая неделя называется Крестопоклонной. В эту неделю верующие в храмах перед Крестом Господним совершают земные поклоны с пением: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим». Поклоняясь Кресту Господнему, православные христиане получают духовные силы в несении своего жизненного креста.

В пятницу перед Литургией Крест торжественно возвращают в алтарь.

Православная Церковь почитает Крест Господний, поклоняясь Иисусу Христу и Его искупительному подвигу. Крест является символом искупительной смерти Христа и Его Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто готов следовать за Ним.

Особо почитаемая святыня Православия – Святой Крест горы Афон, воздвигнут на вершине монашеского государства на высоте 2033 метра над уровнем моря.

БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон» - для «УНИАН-Религии».