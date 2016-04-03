В Киево-Печерской лавре вынесли для поклонения Животворящий Крест Господень
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 3 апреля совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
За Литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.
В конце Литургии было совершено поклонение Животворящему Кресту Господню.
*** Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти Господней, воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение Кресту продолжается до пятницы, и потому вся четвертая неделя называется Крестопоклонной (преподобный Иоанн Дамаскин)
По материалам Информационно-просветительского отдела УПЦ