В Киево-Печерской лавре вынесли для поклонения Животворящий Крест Господень

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 3 апреля совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За Литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

В конце Литургии было совершено поклонение Животворящему Кресту Господню.

*** Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти Господней, воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение Кресту продолжается до пятницы, и потому вся четвертая неделя называется Крестопоклонной (преподобный Иоанн Дамаскин)

По материалам Информационно-просветительского отдела УПЦ