Украинские военнослужащие отметили духовную поддержку священника УПЦ

Настоятель храма преподобного Илии Муромца Белой Церкви протоиерей Димитрий Марандюк находится с духовным пастырским визитом в 72-й отдельной механизированной бригаде, которая дислоцируется в Волновахе Донецкой области. Об этом сообщает Инофрмационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской епархии.

Во время своего пребывания в зоне вооруженного противостояния на востоке Украины отец Димитрий посетил позиции воинов, где вместе с ними совершал молебны и проводил духовные беседы. Священник также ответил на вопросы бойцов, подарил им церковные святыни и духовную литературу. Кроме того, клирик Белоцерковской епархии освятил автомобили командования подразделений.

В знак благодарности за постоянную пастырскую поддержку военнослужащих, особенно в первые дни войны, когда священник также помогал вывозить раненых, командир бригады полковник Соколов Андрей Васильевич вручил протоиерею Димитрию Благодарственную грамоту.

По материалам church.ru