В УПЦ сообщили о том, что в Птичій верующие находятся в храме без еды и воды

Верующие Украинской Православной Церкви в Свято-Успенском храме села Птичья на Ровенщине находятся без еды и воды.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии.

Представители УПЦ КП блокируют вход в Свято-Успенский храм, запрещают передавать людям продукты и воду.

«Верующие УПЦ имеют право находиться в храме, неправомерными являются действия представителей полиции, чиновников, которые допустили такую ситуацию. Церковь принадлежит общине УПЦ согласно документам и решениям четырех судов», – заявил правозащитник Ровенской епархии.

Как сообщал Информационно-просветительский отдел УПЦ, 30 марта на территории села Птичья возле Успенского храма состоялась очередная акция протеста представителей УПЦ КП, которые перекрыли трассу Киев-Чоп с требованием к руководству области отдать им Свято-Успенский храм.

Представители УПЦ КП требуют выполнить решение об аресте храма.

В УПЦ утверждают, что право религиозной общины УПЦ находиться в своем храме подтверждено не одним решением суда, поэтому и ограничить его никто не может.

«Согласно нормам действующего национального и международного законодательства право собственности незыблемо. Непонятным остается факт неспособности правоохранительных органов обеспечить соблюдение общественного правопорядка в рядовом селе Украины, тогда можно говорить о государстве? Чиновники всех рангов обязаны донести КП, что, согласно действующему законодательству, они не могут выдвигать никаких претензий на Свято-Успенский храм», - комментируют в УПЦ.

По данным Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, законное право на принадлежность храма религиозной общине Украинской Православной Церкви в Птичье было подтверждено в судах Украины четыре раза.

По материалам news.church.ua