В Киево-Печерской лавре до 10 апреля работает выставка-ярмарка "Благовещенская"

В Киево-Печерской лавре открылась выставка-ярмарка «Благовещенская», которая продлится до 10 апреля.

Выставка проводится в крытом переходе от площади Ближних пещер к Верхней Лавре, а также возле нового памятника прпп. Антонию и Феодосию Печерским.

Для посетителей представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, изделия традиционного народного ремесла, продукция из ткани, монастырские травяные лечебные сборы, продукты пчеловодства.

Ярмарка работает ежедневно с 09.00 до 19.00.

По информации Киево-Печерской лавры