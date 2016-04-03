В Киево-Печерской лавре до 10 апреля работает выставка-ярмарка "Благовещенская"
14:38, 03 апреля 2016Православие
2340
В Киево-Печерской лавре открылась выставка-ярмарка «Благовещенская», которая продлится до 10 апреля.
Выставка проводится в крытом переходе от площади Ближних пещер к Верхней Лавре, а также возле нового памятника прпп. Антонию и Феодосию Печерским.
Для посетителей представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, изделия традиционного народного ремесла, продукция из ткани, монастырские травяные лечебные сборы, продукты пчеловодства.
Ярмарка работает ежедневно с 09.00 до 19.00.
По информации Киево-Печерской лавры
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter