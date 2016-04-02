Дети из зоны боевых действий на Востоке Украины посетили Одессу (фото)

Для детей из Волновахского района Донецкой области - воспитанников Воскресной школы Свято-Никольского мужского монастыря - 30 марта началась паломническая поездка в Одессу.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в Паломническом Центре Украинской Православной Церкви, поездка организована благотворительным фондом «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» присодействии Центра.

По словам организаторов, в программе поездки – посещение храмов и монастырей Одессы. Также дети побывают в Одесском оперном театре и в океанариуме «Немо».

"Программой поездки предусмотрено не только посещение храмов. Искреннюю радость детей вызвала прогулка по набережной Одессы и катание на лошадях", - рассказала куратор поездки монахиня Иулитта.

31 марта маленькие паломники побывали на приёме у Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Владыка вручил каждому ребёнку икону, сладкий подарок и благословил.

«Мы молимся, чтобы мир восторжествовал на Донецкой земле, чтобы возродились разрушенные храмы Донбасса», - сказал Митрополит Агафангел.

Фото предоставлены БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон»