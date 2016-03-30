Юрист УПЦ опроверг заявление Минкульта, что уставы УПЦ не регистрируются, потому что противоречат закону

Председатель Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов

В СМИ появился комментарий представителей Министерства культуры Украины, в котором отмечается, что уставы Украинской Православной Церкви не регистрируются, так как они противоречат закону. Госслужащие для РИСУ заявили, что учредительные документы религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ, вернули на доработку.

Председатель Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в комментарии для Информационно-просветительского отдела отвергает все эти заявления и отмечает: «утверждение, что «уставы возвращено на доработку» абсолютно не соответствует действительности».

По его словам, «ни один из 12-ти уставов, находящихся на регистрации не был возвращен на доработку. Документы и дальше находятся в Министерстве культуры».

Он также подчеркивает, что нет других официальных подтверждений словам чиновников из Минкульта.

«Никаких официальных сообщений с замечаниями о несоответствии законодательству или правками нам не поступало, – отмечает юрист. – А о том, что наши уставы противоречат закону, я узнал из комментариев чиновников, появившихся в СМИ 29 марта 2016».

При этом председатель Синодального отдела подтверждает, что устные замечания делались. «Но они были учтены и устранены до 15 июля 2015 года, – отмечает он. – После этого в августе пришло письмо датированное апрелем о том, что уставы рассматривает Экспертный совет. Ни одного сообщения больше не поступало, пока мы не подняли этот вопрос на пресс-конференции».

Председатель юридического отдела УПЦ в ответ на заявления чиновников заявляет: «Мы открыты для взаимодействия, и как никто заинтересованы в регистрации наших уставов. Но до сих пор мы не получили четкой и аргументированной позиции ни Минкульта, ни Экспертного совета – в чем же уставы УПЦ противоречат закону?».

Напомним, вопрос о нерегистрации уставов УПЦ Минкультом был поднят во время пресс-конференции, которая состоялась в Киево-Печерской Лавре 25 марта.

news.church.ua