Патриарх Болгарский выразил поддержку Предстоятелю УПЦ и заверил о своих молитвах за Украину (укр.)

Патріарх Болгарський висловив підтримку Предстоятелю УПЦ та запевнив про свої молитви за Україну.

Про це Предстоятель Болгарської Православної Церкви Святіший Патріарх Неофіт сказав під час прийому в резиденції митрополитів міста Софії запорізької делегації Української Православної Церкви.

23 березня учасники автопробігу УПЦ Запоріжжя-Афон зустрілися з Предстоятелем Болгарської Православної Церкви – Святішим Патріархом Неофітом. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Запорізької єпархії.

У своєму слові до гостей Патріарх Неофіт в черговий раз висловив свою підтримку Українській Православній Церкві. Святіший Владика запевнив про молитви вірних чад Болгарської Церкви за Україну і передав слова братньої підтримки Предстоятелю Української Православної Церкви, Блаженнішому Митрополитові Київському і всієї України Онуфрію.

«Нас дивує те, що в країні, яка прагне в Європейський Союз, так грубо порушуються демократичні цінності і права віруючих громадян. Про це свідчать силові захоплення православних парафій розкольниками при потуранні, а подекуди і сприяння місцевої влади», – зазначив він. Святіший владика розповів, що в недавньому минулому в Болгарії була схожа ситуації і підкреслив, що «Господь не залишить свою Церкву».

У свою чергу владика Лука розповів Святішому Патріарху про мету автопробігу, а також про соціальну та гуманітарну діяльність Запорізької єпархії УПЦ.

За матеріалами news.church.ua