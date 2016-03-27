Монашество – это та опора, на которой держится вся Церковь - Блаженнейший Онуфрий (укр.)

Чернецтво – це опора Церкви. Про це Блаженніший Митрополит Онуфрій сказав у своїй проповіді у день пам’яті свт. Григорія Палами і Собору всіх прпп. Києво-Печерських, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Його Блаженство, розкриваючи суть вчення святителя Григорія про Божественні енергії і Фаворське світло, зазначив, що «це світло, яке ще називається благодаттю Божою, робить людину щасливою і благословенною на землі і спасенною на Небі».

По слову Архіпастиря, «отці Печерські – це великий сонм угодників, які прожили своє життя у пості і молитві і стали вмістилищем того Божественного світла, яке Господь явив апостолам на Фаворі».

«Якби вони не були носіями цього світла, – сказав Блаженніший владика, – вони б не могли прожити в затворі, у тому вузькому, закритому просторі десятки років. Людина, яка не має у собі благодаті Божої, від страху і туги може померти через кілька днів в таких умовах. А для них печера була малим вмістилищем Царства Небесного на землі».

Предстоятель зазначив, що «святі преподобні отці моляться за нас грішних і просять, щоб Бог дав нам дар покаяння, щоб Господь дарував нам ревнощі жити по Його Святим заповідям. Тому, що виконання заповідей Божих робить людину здатною прийняти цю велику благодать».

Він також підкреслив, що чернецтво – це та опора, на якій тримається вся Церква.

«Чернецтво – це така частина людського суспільства, яку святитель Димитрій Ростовський порівнює з сухим колом. Церква, за словами святителя, – це виноградник, а монахи – це сухі кілки. Той, хто розуміє щось у сільському господарстві, знає – якщо немає цих кілків, то гілки падають на землю і не дають плоду, а гниють. Для того, щоб виноградник приносив плоди, повинні бути опори, які його тримають», – зазначив Митрополит Онуфрій.

Він також звернув увагу віруючих на те, що чернечий подвиг пов’язаний з великими трудами і спокусами.

«Якщо ми бачимо, що монах грішить, ми не повинні його засуджувати. Ми повинні молитися за нього. Якби ми зазнали таких спокус, яких зазнає він, то, скоріше за все, повели себе б ще гірше. Адже якщо за простою людиною ходить один біс, то за ченцем сто і більше», – підсумував Блаженніший Митрополит Онуфрій.