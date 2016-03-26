Автопробег УПЦ Запорожье-Афон: "Немало казаков принимали на Афоне монашеский постриг"

29 запорожских паломников 21 марта на восьми авто во главе с архиепископом Запорожским и Мелитопольским Лукой отправились в автопробег в Грецию – на Святую гору Афон. За 10 дней они планируют преодолеть 4100 км.

В пресс-службе Запорожской епархии рассказали об этом мероприятии, посвященному 1000-летию празднования присутствия древнерусского монашества на Афоне.

«Запорожская епархия УПЦ проводит такой масштабный автопробег для всех желающих впервые. Среди путешествующих есть как женщины, так и мужчины и даже один ребенок. В путь паломники отправились 21 марта в 6 утра. Их маршрут: Запорожье – Румыния – Греция – Афон – Болгария – Молдова – Украина (Запорожье). Пробег посвящен 1000-летию празднования присутствия древнерусского монашества на Афоне, которое церковь отмечает в 2016 году. Автопробег продлится с 21 по 30 марта», – рассказывают в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ.

«Дело в том, что Афон в течение многих столетий играл важную роль в развитии нашей духовности и культуры как в эпоху Киевской Руси, так и в последующие времена. Особенно важным было становление под воздействием Афона Киево-Печерского монастыря, который около 1000 лет назад стал своего рода центром монашества, духовности, культуры и просветительства», – сообщают в пресс-службе и добавляют, что история гласит о том, что запорожское казачество тоже поддерживало тесные связи с Афоном: приглашало оттуда опытных наставников и старцев, делало щедрые пожертвования на монастыри Святой горы, а также осуществляло паломничества.

«Немало казаков и сами принимали на Афоне монашеские постриги. В частности, после того как греки завладели Русиком (древнерусским монастырем на Афоне), при поддержке запорожских казаков на Святой горе была предпринята попытка воссоздать новый Русик. Его роль на протяжении почти целого столетия выполнял основанный запорожцами в 1747 году святогорский скит «Черный Выр» (или «Мавровыр Русский»)», – рассказывают в пресс-службе.

Паломнический автопробег приурочен к 1000-летию празднования присутствия древнерусского монашества на Афоне, отмечаемого Церковью в 2016 году (журнал № 30 заседания Священного Синода УПЦ 27.10.2015) по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и по инициативе Запорожской епархии УПЦ.

news.church.ua по материалам газеты Вести

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