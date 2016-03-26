Иерусалимский Патриарх объявил о начале масштабной реставрации Кувуклии Гроба Господня

22 марта в храме Воскресения Христова Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил в присутствии францисканского Кустода Святой Земли о. Пьербаттисты Пиццабаллы и Армянского Патриарха Иерусалима архиепископа Нурхана Манугяна объявил о начале масштабной реставрации Кувуклии Гроба Господня.

Церемония прошла близ Кувуклии, у стен которой были установлены специальные строительные леса, сообщает сайт Русской Духовной миссии в Иерусалиме.

Решение о проведении реставрации было принято по результатам технического обследования Кувуклии, выполненного по поручению Иерусалимского Патриархата специалистами Афинского национального технического университета.

Сегодняшнее сооружение над Гробом Господним было создано в 1810 году по проекту греческого архитектора Н. Комниноса после разрушительного пожара в храме Воскресения 1808 года. Реализованный тогда проект Кувуклии был особенным, поскольку перед архитектором стояла сложная задача сохранения всех исторических деталей подлинного Гроба Господня и последующих сооружений, которые возводились над ним на протяжении столетий.

С 1810 года Кувуклия не реставрировалась. В течение нескольких десятилетий сооружение подвергалось влиянию погодных условий, поскольку до 1868 года купол ротонды над Кувуклией имел открытое отверстие в своде. В 1927 и 1934 годах серьезные повреждения Кувуклии нанесли землетрясения, первое из которых было 6-балльным. Это привело к потере устойчивости сооружения и угрозе его частичного обрушения, а потому в 1947 году в качестве временной меры вокруг Кувуклии были установлены стальные опоры. Негативное влияние на сооружение оказывает и повышенная влажность, вызванная присутствием и дыханием миллионов паломников и туристов, которые ежегодно посещают главную святыню христианства, а также тепловое воздействие свечей, говорится в сообщении.

В связи с этим на сегодняшний день сложилась насущная необходимость укрепить конструкции, обновить внутренние и наружные швы Кувуклии, а также заменить поврежденные фрагменты её каменной облицовки. Кроме того, необходимо очистить её убранство от наслоившейся копоти.

Иерусалимский Православный Патриархат согласовал нынешний реставрационный проект с францисканской Кустодией Святой Земли и Армянским Патриархатом, которые, согласно действующему в храме статус-кво, также имеют права на Кувуклию. Реставрация будет проводиться специалистами Афинского национального технического университета в координации с сотрудниками Флорентийского университета и экспертами из Армении.

Реставрационные работы должны начаться через несколько недель, а именно после празднования Пасхи, которая в этом году приходится на 1 мая. Продолжительность работ составит не менее восьми месяцев. Завершение реставрационного проекта запланировано на начало 2017 года.

По словам Иерусалимского Патриарха Феофила, доступ паломников к святыне во время проведения работ сохранится.

pravoslavie.ru