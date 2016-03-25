В УПЦ рассказали, почему призывают народных депутатов не поддерживать законопроект №4128

В Украинской Православной Церкви призывают авторов законопроекта №4128 отозвать его, а всех народных депутатов – не голосовать за эту законодательную инициативу.

С таким заявлением выступили участники пресс-конференции, которая состоялась в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

"Законопроект №4128 нарушает Конституцию Украины. Кроме того, он противоречит международным обязательствам Украины относительно соблюдения прав и свобод людей. Этот законопроект является проявлением дискриминации на законодательном уровне по отношению к людям, которые исповедуют те или иные религиозные убеждения", - констатировал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря).

В Украинской Православной Церкви предостерегают, что законопроект №4128 представляет угрозу для страны, поскольку направлен на разжигание вражды, разделение общества и углубление межконфессиональных конфликтов. В частности, в УПЦ выражают обеспокоенность, что эта законодательная инициатива является попыткой закрепить на законодательном уровне схемы захвата храмов УПЦ.

Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил, что законопроект №4128 не согласуется с национальным законодательством, а его понятийный аппарат является нечетким.

"Термин «самоидентификация» отсутствует в законодательстве и не является основанием для признания принадлежности лица к той или иной религиозной общине. Также законопроект предоставляет лицам, которые не принадлежат к религиозной общине, но в одностороннем порядке заявили о том, что они себя с ней отождествляют, право голоса на приходских собраниях и возможность влиять на решения относительно смены юрисдикции", - обратил внимание протоиерей Александр Бахов.

По его словам законодатели не учли, что принятие этого законопроекта может причинить вред и другим религиозным организациям.

В свою очередь, секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виталий Герлинский рассказал, что сейчас все права собственности общин УПЦ на церкви, которые у них пытались отобрать, засвидетельствованы судом. Но жители определенных населенных пунктов, которые никогда не ходили в храмы, проводят собрания с требованием забрать церкви у религиозных общин УПЦ и передать их УПЦ КП.

"К большому сожалению, в селах, где проводится рейдерский захват храмов, широкое распространение получило отождествление религиозной общины с общиной территориальной. Когда созывают собрание, в нем может принять участие всякий, кто принадлежит к сельской общине, независимо от вероисповедания. В большинстве случаев при содействии власти такие референдумы проводятся в сельских клубах, школах, сельсоветах, и люди, которые в большинстве случаев не имеют отношения к религиозной общине, решают судьбу храма, который принадлежит религиозной общине", - рассказал секретарь Ровенской епархии УПЦ.

По словам спикеров, против верующих УПЦ, которые во время захватов отстаивали свои храмы, применялась физическая сила. В частности, в Тернопольской, Ровенской и Волынской областях открыто более 20 уголовных производств.

Участники пресс-конференции отметили, что в случае неправомерных действий представителей Министерства культуры или узаконивания депутатами схем рейдерского захвата храмов, Украинская Православная Церковь будет защищать законные права своих верующих в судах, а также обратится в международные институты. Ведь представители международных правозащитных организаций, Мониторинговой миссии ОБСЕ и Комитета по правам человека ООН уже выражали обеспокоенность религиозной дискриминацией и нарушением прав верующих в Украине.

Как сообщалось, 23 февраля 2016 года в Верховной Раде группой депутатов зарегистрирован законопроект №4128 о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности). Законопроектом предлагается дополнить ст. 8 действующего Закона положением о определении принадлежности граждан к определенной религиозной общине через их самоидентификацию с этой общиной. Кроме того, предлагается норма, согласно которой религиозная община может изменять подчиненность путем регистрации новой редакции устава или изменений и дополнений к нему, принятых простым большинством присутствующих на собрании граждан.