В УПЦ заявляют, что Минкульт больше года не регистрирует уставы ее епархий и монастырей

Министерство культуры Украины больше года безосновательно и без объяснения причин не регистрирует уставы епархий и монастырей и одного из синодальных отделов Украинской Православной Церкви.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря), сообщает Центр информации УПЦ.

«Министерство искусственно тормозит регистрацию уставов новых епархий и монастырей, которые появляются в Украинской Православной Церкви, чтобы на уровне статистики создать впечатление, что наша Церковь уменьшается или верующие отходят от нее», – сказал епископ.

По его словам, на самом деле такое представление ошибочно, поскольку «каждый год появляются десятки новых приходов УПЦ».

Действия Министерства культуры в отношении Украинской Православной Церкви епископ Климент считает проявлением дискриминации верующих.

«Министерство культуры превратилось в орган, который в худших традициях советского прошлого делает все возможное для того, чтобы помешать Церкви нормально развиваться и осуществлять свою миссию в украинском обществе», – подчеркнул архиерей.

Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сообщил, что Министерство культуры не регистрирует уставы трех управлений епархий, восьми монастырей и Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам. Первый из них был подан на регистрацию еще в декабре 2014 года, последний – в мае 2015 года.

«Согласно Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в Минкульте должны были рассмотреть документы и принять соответствующее решение в месячный срок», – отметил председатель Юридического отдела УПЦ.

По его словам, все замечания от представителя Министерства к проектам уставов были учтены и удовлетворены еще в первой половине прошлого года. С тех пор со стороны Минкульта не было ни каких-либо замечаний к документам, ни сообщений о причинах, по которым эти документы не регистрируют.

Отец Александр отметил, что представленные в Министерство уставы соответствуют всем требованиям законодательства, они являются типичными и аналогичными тем, которые ранее беспрепятственно регистрировались.

Председатель Юридического отдела УПЦ также отметил, что по сообщению директора Департамента по делам религий и национальностей Минкульта Андрея Юраша, уставы УПЦ теперь исследует экспертный совет, который действует при департаменте как совещательный орган.

«Возникает вопрос о правомочности этого органа, так как за все время его деятельности никакие его выводы и рекомендации не были обнародованы. Нам даже не сообщают о результатах рассмотрения тех вопросов, которые непосредственно касаются нашей Церкви», – сказал протоиерей.

По его мнению, «экспертный совет либо используется как ширма для неправомерных решений чиновников, либо результаты его работы умышленно скрывают».

«Это дает основания для вывода о непрозрачности государственной политики в религиозной сфере», – отметил протоиерей Александр Бахов.