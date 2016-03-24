Некоторые воинские подразделения в зоне АТО до сих пор не посетил ни один священнослужитель – священник УПЦ

Государство должно обеспечить священнослужителям возможность постоянно находиться при воинских подразделениях в зоне боевых действий на Востоке Украины, а также получать необходимую подготовку.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал клирик Бориспольской епархии УПЦ протоиерей Николай Брега, который недавно посетил воинские части в районе Славянска, Артемовска, Зайцева, Майорска, Дзержинска и Нелеповки.

«Необходимо, чтобы духовная работа велась там постоянно. И нужно, чтобы были священники, которые имеют военную подготовку, знают устав, понимают специфику», – отметил отец Николай.

Протоиерей Николай Брега вместе с волонтерами доставил украинским военным почти полторы тонны продуктов и антисептические бинты. Также священник вручил бойцам молитвословы для военных, иконки и нательные крестики.

По словам отца Николая, воины принимали его очень тепло.

«Все были рады, многие хотели пообщаться. С каждым я долго беседовал, всех старался услышать, поддержать. Они когда только видят священника в подряснике, с крестом – уже и настроение меняется, и мысли. Оказывается, некоторые подразделения, в которых мы были, до сих пор не посетил ни один священнослужитель», – рассказал отец Николай.

По его словам, местами военнослужащие живут в сложных бытовых условиях, не хватает одежды, обуви, белья. Поэтому волонтерской помощи очень рады.

На память бойцы подарили священнику украинский флаг со своими подписями.