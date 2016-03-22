Стартовал автопробег из Запорожья на Святую Гору Афон

Из Запорожья 21 марта стартовал автопробег на Святую Гору Афон.

Событие приурочено к 1000-летнему юбилею русского монашества на Афоне, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Пробег организован Паломническим Центром УПЦ.

Автопробег возглавил архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. В автомобильном паломничестве принимают участие 29 человек. Среди них – священнослужители Запорожской епархии УПЦ, волонтёры и меценаты. На восьми автомобилях они преодолеют более 4 000 км.

Маршрут автопробега пройдёт по территории Украины, Румынии, Болгарии и Греции. Программой поездки предусмотрено посещение русского на Афоне Пантелеимоновского монастыря, участие в престольном празднике в храме святителя Григория Паламы в городе Салоники (в день памяти святого), а также посещение монастырей и храмов Румынии и Болгарии.

Во время поездки запланирована встреча участников автопробега с Блаженнейшим Патриархом Румынским Даниилом и Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом. Возвращение участников паломничества в Украину запланировано на 29 марта.