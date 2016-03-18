Епископ УПЦ выступил против фестиваля гомосексуалистов во Львове

Украинская Православная Церковь призывает не допустить проведения во Львове так называемого «Фестиваля равенства» 19-20 марта, в рамках которого запланирован ЛГБТ-квест, направленный на пропаганду содомской греха. Об этом заявил епископ Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии УПЦ.

«Церковь осуждает содомские грехи. Мы не можем и не будем молчать, когда пропагандируется грех, растлевающий человеческую душу и тело. Господь пришел, чтобы спасти грешников, но Он не давал нам права искать компромиссы с грехом», – отметил епископ.

Он подчеркнул, что такая пропаганда греха оскорбляет убеждения и ценности верующих.

Также епископ Филарет напомнил людям, которые устраивают подобные «фестивали» в то время, когда украинские семьи теряют своих родных на войне, что время Великого поста дано Богом для нашего аскетического ограничения, исправления и примирения, а не для гуляний и демонстрации греха».

«В то время, когда на Востоке идут боевые действия, у нас, на мирной территории, продолжается распространение греха», - констатировал владыка.

Архиерей предостерег, что «демонстрация гордости за греховный образ жизни – откровенное проявление вражды против Господа».

«Мы все говорим о мире в Украине, но делаем ли мы что-то для его достижения? Священное Писание четко указывает, как все мы можем выпросить у Господа Его милости к нам и тем самым приблизить мирные времена», – отметил владыка.

Он напомнил описанную в Ветхом Завете историю со спасением города Ниневии, избежавшего кары за грехи благодаря покаянию всех его жителей.

Епископ Филарет призвал львовскую власть «сделать все возможное, чтобы не допустить проведения каких-либо мероприятий, которые приводят к пропаганде любого греха – и не только сегодня, во время поста, но и в дальнейшем».

Епископ Львовский и Галицкий Филарет не благословил верующим Украинской Православной Церкви участвовать в каких бы то ни было акциях протеста во время Великого поста.