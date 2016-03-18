В Афганском храме 20 марта начнется круглосуточная молитва за воинов и за мир в Украине

В Киеве, в академическом Свято-Воскресенском храме памяти погибшим и ветеранам Афганистана (Афганский храм), 20 марта в 12.30 начнется круглосуточное чтение Неусыпаемой Псалтири за воинов (за здоровье раненых, упокоении погибших) и за мир в Украине.

Неусыпаемую Псалтырь в период Великого поста будут непрерывно читать воспитанники Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины.

После начала чтения Неусыпаемой Псалтири в 12.45 состоится брифинг с участием ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Антония (Паканича), председателя Украинского союза ветеранов Афганистана, Героя Украины Сергея Червонопиского, председателя Киевского комитета семей погибших военнослужащих Татьяны Лискиной.

Аккредитацию на брифинг проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76 или по электронной почте church.information.center@gmail.com

Аккредитация для представителей СМИ обязательна.

К круглосуточному чтению Псалтири в Афганском храме могут присоединиться все желающие. Неусыпаемая Псалтирь будет читаться до 22 апреля.

Чтение Неусыпаемой Псалтири будет проходить по инициативе студентов КДАиС при поддержке активистов Украинского союза ветеранов Афганистана.

Круглосуточное чтение Псалмов - давняя монастырская традиция, благодаря которой монахи вымаливают весь мир. Псалмопение - молитвы особой силы, которые совершаются и днем, и ночью. Кроме поминовения живых и умерших, возносятся молитвы с особыми прошениями и призыванием Божьей благодати.

Свято-Воскресенский храм памяти погибшим и ветеранам Афганистана будет открыт круглосуточно (ул. Лаврская, 17).