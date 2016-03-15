Послание Митрополита Онуфрия к пастве УПЦ по случаю Прощеного воскресенья и начала Великого поста (укр.)

И остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим

(Мф. 6:14)

Возлюблені у Христі брати і сестри!

З давніх часів Свята Церква навчила нас розпочинати Великий Піст особливим днем, у який кожен християнин має вибачити ближньому всі образи та провини. Це вибачення стає першою сходинкою духовного подвигу, якій належить пройти нам у дні Святої Чотиридесятниці. Духовне життя це не якась теоретична наука чи філософія, а реальне спілкування з Богом у Святому Дусі. І тому Чин Прощення, з якого розпочинається Великий Піст, це не звичайний обряд чи символ. Це реальна духовна зміна в душі християнина, яка робить наші серця спроможними до любові.

Святе Письмо говорить нам: «Бог є Любов» (1 Ін. 4:16). Спільні обрáзи заважають людині пізнати цю Істину. Колись давно, на початку існування світу, людина образила Бога своїм гріхом. Але Бог «не прогневався на ны зело, ниже помянул беззаконий наших». Прощаючи нам провини наші, Господь і Спаситель своїм прикладом навчає нас прощати винуватцям нашим. «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного» (Ін. 3:16).

Цей світ сьогодні замість любові наповнений образами і злобою. Культивування агресії і ненависті стало частиною технологій для досягнення багатства і влади. Нескінченні образи спалюють духовні мости, якими єднаються сім’ї, суспільство, держави. Ті, хто прагне досягати своєї мети, сіючи розбрат, жорстоко помиляються. Вони будуть посоромлені історією, бо хто закликає до ворожнечі ніколи не матиме Божого благословення. Адже «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мф. 5: 9). Сьогодні ми бачимо, що без Божої любові перед ворожнечею цього світу безсилі наймудріші людські слова. Жертви десятків тисяч наших співвітчизників, сльози вдів і сиріт закликають всіх, хто ворогує – зійдіть з дороги війни і станьте на шлях миру. Мир на Українську землю знову прийде тільки після прощення. Прощення – це не поразка. Прощення це єдина справжня перемога, якою знищується гріх і зцілюються його наслідки. Бо Бог на Хресті простив світ. І Його Божественна смерть відкрила шлях до всепереможного Воскресіння.

Возлюблені у Христі брати і сестри. У ці священні дні Великого Посту прикладемо належних зусиль для того, щоб викорінити зі своїх сердець всі обрáзи. Між християнами не може бути ворожнечі ні на матеріальному, ні на політичному, національному чи релігійному ґрунті. Адже Господь наш Іісус Христос навчає нас: «По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою» (Ін. 13: 35). Нехай не лише один день на рік, а все наше життя стане Прощеною неділею. Тим самим кожен з нас докладе дієвих зусиль для того, щоб мир і благословення Боже повернулися на Українську землю.

На завершення хочу сказати, що вірним нашої Святої Української Православної Церкви благословляється протягом всього періоду Великого Посту кожен день прочитувати по одній главі зі святого Євангелія і по тридцять три молитви Іісусові. Це буде нашою особливою молитвою за мир на нашій Українській землі. Нехай Господь благословить нашу землю і усіх нас.

«Бог же миру, що підняв з мертвих Пастиря вівцям великого Кров’ю завіту вічного, Господа нашого Іісуса Христа, нехай удосконалить вас у кожному доброму ділі, на виконання волі Його, роблячи у вас благо угодне Йому через Іісуса Христа, Якому слава на віки вічні. Амінь» (Євр. 13: 20,21).