Блаженнейший Онуфрий: Кто не прощает ближнего – не сможет победить дьявола (укр.)

Під час чину Прощення у Трапезному храмі препп. Антонія і Феодосія Святої Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженніший Митрополит Онуфрій закликав відкинути ворожнечу до ближнього заради боротьби з дияволом.

Він привернув увагу присутніх до золотого євангельського правила: «Як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними» (Лк. 6,31), та до слів Спасителя: «Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти» (Мф. 7, 1). Ці заповіді воздаяння дають стимул для духовного вдосконалення людини. Предстоятель підкреслив, що якщо хтось не бажає простити своєму ближньому його проступки, тобто вимірює його мірою жорстокості, то не зможе отримати іншої міри й для себе.

«Піст – це боротьба проти гріха, боротьба проти зла, – зазначив Його Блаженство. – Під час посту людина повинна боротися з дияволом і всіма його ангелами. Якщо я не можу перемогти малого зла, яке є в мені, тобто – простити своєму ближньому, то як я можу перемогти велике зло, яким є темний дух і його падші ангели?»

«Коли людина звершує подвиг боротьби з гріхом, то в цьому проявляється її любов до Бога. Апостол Павло каже, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духів злоби піднебесних (див. Єф. 6, 12). Тобто весь наш подвиг, який ми здійснюємо в своєму житті, особливо під час посту, спрямований на те, щоб перемогти злобу духів темних і злих. У цій боротьбі ми виявляємо ступінь своєї любові до Бога. Але знаємо з Євангелія, що людина повинна возлюбити Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, усім розумінням своїм (див. Мф. 22, 37). Якщо я не пробачаю своєму ближньому і, одночасно, хочу перемогти диявола, то воюю на два фронти. Один фронт законний – проти диявола, а другий незаконний – проти ближнього».

Як наголосив Митрополит Онуфрій, в такому разі людина не здатна цілком поринути в боротьбу проти диявола, а значить – не може показати в цій боротьбі свою любов всім серцем, всією душею, усім розумінням своїм.

«У Вічне життя входять тільки ті, хто любить Бога всім своїм єством. Тож причина того, що людина не може отримати прощення від Бога, якщо сама не простила своєму ближньому, не в Його жорстокості по відношенню до нас. Той стан, в якому людина перебуває, робить її неспроможною прийняти милість прощення», – підкреслив Блаженніший владика.

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