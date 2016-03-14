Великий пост 2016: Календарь по дням
В понедельник, 14 марта, начался Великий пост, который продлится 48 дней до Пасхи, 1 мая. Этот период, кроме духовного очищения, предполагает строгие ограничения в еде.
Великий пост 2016: оптимальное меню от Киевской Лавры
С первого дня Великого поста исключается употребление в ежедневном рационе мяса, молока, яиц, масла, рыбы. В определенные дни возможны некоторые послабления.
В понедельник, среду и пятницу - дни сухоядения. В пищу употребляют сырые или сушеные овощи и фрукты. Вторник и четверг - разрешены каши и постные первые блюда без добавления масла. Суббота и воскресение - дни, когда в блюда из растительной пищи можно добавлять масло.
Календарь питания постящегося человека может содержать маслины, орехи, изюм, инжир и другие сухофрукты. В рационе также разрешен постный хлеб и печенье.
Самыми строгими периодами поста являются 14-20 марта и 25-30 апреля.