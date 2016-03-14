Великий пост 2016: какие службы не пропустить?

Каждый день, кроме суббот и воскресений, на всех богослужениях суточного круга читается молитва преподобного Ефрема Сирина. Впервые за Постную Триодь ее произносят в среду и пятницу Сырной седмицы, а в последний раз — в Великую Среду (27 апреля), после чего все земные поклоны, кроме как перед Плащаницей, прекращаются до дня Пятидесятницы.

В первые четыре дня Четыредесятницы на Великом повечерии читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Целиком он поется на утрене четверга пятой седмицы, которая обычно совершается в среду вечером, накануне — одна из самых длинных и сложных служб носит название «Стояние Марии Египетской». Кроме того, в четверг пятой седмицы совершается Литургия Преждеосвященных Даров — особая древняя служба, по происхождению представляющая собой вечерню с причащением. Это богослужение также совершается каждую неделю по средам и пятницам, а также в первые три дня Страстной седмицы. По уставу Литургию Преждеосвященных Даров следует совершать вечером, но в приходской практике это редкость — служба переносится, как правило, на утро.

В первую пятницу Великого поста (18 марта в 2016 году) по окончании Литургии Преждеосвященных Даров совершается молебное пение святому великомученику Феодору Тирону с освящением колива (разваренные зерна пшеницы или другая крупа с медом). Память св. вмч. Феодора — первая суббота (19 марта) Великого Поста.

С Крестопоклонной среды (6 апреля), преполовения Четыредесятницы, на Литургии Преждеосвященных Даров добавляется ектения о готовящихся ко Святому Крещению.

Вторая, третья и четвертая субботы Великого поста (26 марта, 2 и 9 апреля в 2016 году) — поминовение усопших. В эти дни совершаются Литургия святителя Иоанна Златоуста и панихида.

Пятая суббота (16 апреля) Великого поста — празднование Похвалы Пресвятой Богородицы (Субботы Акафиста), накануне, в пятницу вечером (15 апреля) служится утреня с пением акафиста Пресвятой Богородице. Шестая суббота (23 апреля) — воспоминание воскрешения святого праведного Лазаря Четверодневного (на трапезе разрешается вкушение рыбной икры).

Во все воскресенья Четыредесятницы совершается Литургия Василия Великого, причем в первую неделю по окончании Литургии также совершается молебное пение в честьТоржества Православия. Второе воскресенье посвящено святителю Григорию Паламе — учителю Церкви, сформулировавшему богословие благодати. Накануне третьего воскресенья, недели Крестопоклонной , на утрене на великом славословии выносится для поклонения Честной и Животворящий крест Господень. В четвертое воскресенье Четыредесятницы Церковь вспоминает преподобного Иоанна, игумена горы Синайской, автора знаменитого аскетического труда «Лествица», а в пятое (17 апреля) — подвиг преподобной Марии Египетской.

В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) служится вечерня в соединении с литургией Иоанна Златоуста. В праздник на трапезе разрешается рыба.

Последнее воскресенье перед Пасхой — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье (24 апреля). В этот день совершается Литургия Иоанна Златоуста и освящаются вербы.

В первые четыре воскресенья Великого поста также правится особая служба — вечерня с акафистом Страстям Христовым (Пассия). Богослужение это западного происхождения, служит для постоянного напоминания о спасительном подвиге и страдании Господа Иисуса Христа на Голгофе.

В первые три дня Страстной седмицы совершаются последние в этом году Литургии Преждеосвященных Даров. На утрене этих дней (первая из них совершается в воскресенье вечером) поется тропарь «Се, Жених грядет в полунощи», а на отпусте произносятся слова «Грядый Господь на вольную Страсть».

Великий Четверг (28 апреля) — воспоминание Тайной Вечери и установления Таинства Евхаристии. В этот день совершается вечерня с Литургией Василия Великого и заготовляются запасные Дары для причащения больных. По окончании Литургии при архиерейском богослужении совершается чин Омовения ног.

Вечером в четверг совершается Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий Страстей Господних, одна из самых длинных и красивых служб церковного года. Существует старинный русский обычай приносить домой горящие свечи с этого богослужения.

Великая Пятница (29 апреля) — день строгого поста. Утром совершается Последование часов Великого Пятка с изобразительными, Литургия не служится. После полудня —вечерня с выносом Плащаницы, после отпуста поется канон «Плач Пресвятой Богородицы», во время которого происходит целование Плащаницы.

Вечером в пятницу или в ночь на субботу совершается утреня Великой Субботы с погребением Плащаницы Спасителя. В саму Великую Субботу (30 апреля) служится Литургия Василия Великого, во время которой духовенство переоблачается из великопостных фиолетовых и черных одежд в белые. Во время этого богослужения уже читается Евангелие, в котором вспоминается о Воскресении Христовом (28 глава Евангелия от Матфея). После Литургии — освящение пасхальных яств.

В пасхальную ночь богослужения начинаются полунощницей с чтением канона Великой Субботы пред Плащаницей. Перед этим во внебогослужебное время в храме читаются Деяния Святых апостолов. После полунощницы служится Пасхальная заутреня с Пасхальным каноном прп. Иоанна Дамаскина, а затем — Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста.

Мария Сенчукова, "Православие и мир".